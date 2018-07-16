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Hakim ve savcılık sınavı mülakat sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü hakim ve savcı adaylığı mülakat sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü hakim ve savcı adaylığı mülakat sonuçlarını açıkladı.
24 Aralık 2017 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları
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