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Ünlü iş adamı 'Adnan Oktar' operasyonundan gözaltına alındı

Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, gömlek üreticisi 'Giovanni Piço Della' firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Alp Ünlü'nün de gözaltına alındığı ortaya çıktı. MASAK raporu doğrultusunda el konulan 86 şirket arasında Ünlü'nün şirketi de bulunuyor
16 Temmuz 2018 12:05
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Ünlü iş adamı 'Adnan Oktar' operasyonundan gözaltına alındı

İstanbul Merkezli, 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve yardımcısı olduğu belirtilen Didem Ürer ve Oktar Babuna gibi kamuoyunun tanıdığı isimlerin yanı sıra bazı iş adamlarının da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖMLEKÇİ İŞADAMI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltındaki işadamlarından biri de 'İstanbul Gömlekleri' ve 'Giovanni Piço Della' firmaların yönetim kurulu başkanı Mehmet Alp Ünlü oldu. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlanan soruşturmada MASAK çalışma yaptı. MASAK raporunda, işadamı Mehmet Alp Ünlü'nün sahibi olduğu iki firmanın Adnan Oktar'la bağlantısı olduğu belirtildi. MASAK'ın raporu üzerine Ünlü'nün bu iki firmasına da el konuldu. MASAK'ın raporunun ardından 86 şirkete el konulmuştu.

İŞTE EL KONULAN ŞİRKETLER

MASAK raporunun ardından mahkeme kararı ile el konulan şirketler:

1-Hayçelik Metal Ürünleri Limited Şirketi

2-İntro Grup İnşaat Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd.

3-Atlantis Denizcilik İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited

4-Eski Nazi İnşaat Ltd.Şt

5-STS Danışmanlık Ticaret Ltd.

6-AC Grup Yapı Gıda YTaşımacılık Ticaret Ltd.

7-VİPLİNE Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.

8-Ronin Tanıtım İletişim Yapı. İnşaat Taahüt Dış Ticaret Ltd.

9-SAY Oto Otomotic Emlak Gıda Alım Satım Aracılık Ticaret (Yasemin Mert)

10-Safinat İnşaat Yatırım Samayi ve Dış Ticaret Ltd

11-Pegasus Yapı ve Proje Geliştirme Ltd

12-SAY sigorta aracılık hizmetleri (İbrahim Saral Köprül

13-Element Yapı İnşaat Dış Tic Mimarlık Ltd

14-CTT İnşaat Dış Ticaret Eğitim Sanayi ve Tiicaret Ltd

15-Nova Restarasyon sanayi ve ticaret Ltd

16-Ottaman İnşaat Taahüt Dış Ticaret Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd

17-Milli Değerleri Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi

18-SAY Trans Lojistik Hizmetleri Ltd

19-SAY Yapı Sigorta Araclık Hizmetleri Ltd

20-Nautilius Tanıtım Sağlık ve Teknoloji Ürünleri Pazarlama Ltd

21.İNT Grup reklam tanıtım danışmanlık organizasyon Ltd

22-NT Marka ve yönetim danışmanlığı İnşaat Ltd.

23-Pegasus Lojistik Hizmetler İnşanaat ve Dış Ticaret Ltd.

24-Ferit Erdem Rahfancı

25-CSK Otomotiv kuyumculuk ithalat ve ihracat Ltd

26-ICM Organizasyon reklam turizm bilişim sanayi ve ticaret Ltd.

27-Özüm Kuyumculuk Dış Ticaret Ltd.

28-Yılfer Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd

29-A9 Televizyonu Digital Yayıncılık ve Sanayi Ticaret A.Ş

30-Eid İnşaat Taahüt Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

31-Ferin Grup Sağlıklı Yaşam Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.

32-BST Eğitim temizlik kozmetik yapı teknik inşaat malzemeleri sanayi ve dış ticaret Ltd.

33-İmalathane yapı dekerasyon turizm sanayi ticaret Ltd.

34-SAY ART Prodiksiyon Danışmanlık ve çeviri hizmetleri gıda Dış Ticaret Ltd.

35-Rasim Çoşkun Varlıbaş Vardek Dekorasyon Vartek Teknoloji

36-Rubbit İnternet Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd.

37-Arca Sağlık Eğitim Dış Ticaret Ltd.

38-Marin Lojistik Dış Ticaret İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

39-Varlıbaş İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd.

40-Modernist mimarlık mühendislik peyzaj proje danışmanlık inşaat taahüt sanayi ticaret Ltd

41-BST Eğitim Temizlik Kozmetik Yapı Teknik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticader Ltd.

42-Sarper Led Aydınlatma A.Ş

43-Varlıbaş İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk sanayi ve ticaret Ltd

44-Maye Grup Çelik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

45-Yeşil Tuna Kuyumculuk Dış Ticaret Ltd.

46-Getaway Sağlık Turizm Acentası ve Dış Ticaret Ltd.

47-Tasarımhane Yapı Dekarasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

48-Proline Uluslararası Lojistik Acenteliği (Yasemin Mer

49-Öfer İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

50-Novus Gıda Dış Ticaret Ltd.

51-İntegra İnşaat Lojistik ve Dış Ticaret Ltd.

52-Tasarımhane Yapı Dekarasyon ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd.

53-Wework Tasarım Sanayi ve Ticarert Ltd.

54-TRİA Dış Ticaret ve İnşaat Ltd.

55-TRİA Dış Ticaret ve İnşaat Ltd.

56-ELCOTECH Coral Yat Gemi İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Ltd.

57-AC Grup Yapı Gıda Taşımacılık Ticaret Ltd.

58-Ufuk Saral Oflaz Kuyumculuk Ticaret

59-Rasim Çoşkun Varlıbaş Oflaz Kuyumculuk Ticaret

60-Mehmet Alp Ünlü- Giovanni Piço Della

61-JLA Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

62-İstanbul gömlekleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

63-Ajans dizayn ve tasarım Ltd.

61-JLA Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

62-İstanbul gömlekleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

63-Ajans dizayn ve tasarım Ltd.

64-Pegasus İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

65-Karan Tanıtım Proje Danışmanlığı Dış. Ticaret Pazarlama Ltd.

66-Tasarımhane Yapı Dekarasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

67-Sistem Reklam Tanıtım Ltd.

68-Pegasus Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.

69-T.S.L Ağaç peyzaj mimari ve bitki üretim sanayi ve dış ticaret Ltd

70-Global Yayıncılık Dağıtım Müzik ve Film Yapımcılığı Kağıtçılık Matbaa Sanayi Dış Ticaret Ltd.

71-NH Reklam ve Matbaa Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.

72-PSC Tekstil Ltd.

73.Medelek Elektronik ve Bilgisayarlar cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd.

74-Netmark Dış Ticaret İnşaat Lojistik ve Patent Ltd.

75-Optima Tanıtım Bilişim çözümleri prodiksiyon reklamcılık Ticaret Ltd.

76-Promed Yazılım donanım ve bilişim hizmetleri Ticaret Kollektif Şirketi.

77-Uygar Yayıncılık (Mehmet Murat Atmaca)

78-Alıa İnşaat Dıi Ticaret Ltd.

79-Güneş Yayıncılık (Mehmet Murat Develioğlu)

80-Mücevher Tanıtım A.Ş

81-Ak Ahşap Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş

82-Tasfiye halinde Pegasus Otomotiv Oto kiralama taşımacılık ve turizm ticaret A.Ş

83-Final Kozmetik Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

84-PANTHEON ROME Ambalaj Malzemeleri Ltd.

82-Tasfiye halinde Pegasus Otomotiv Oto kiralama taşımacılık ve turizm ticaret A.Ş

83-Final Kozmetik Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

84-PANTHEON ROME Ambalaj Malzemeleri Ltd.

85-Unicon İnşaat Turizm Ltd.

86-Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı
Anadolu Ajansı
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