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Tüm personel alım ilanları Resmi Gazetede yayımlanacak

Yayımlanan 10 Nolu Kararnameye göre, personel alım ilanları Resmi Gazetede yayımlanacak
16 Temmuz 2018 12:26
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Tüm personel alım ilanları Resmi Gazetede yayımlanacak

Nelerin Resmi Gazetede yayımlanacağını düzenleyen 10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 5- (1) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayımlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur"

DEĞERLENDİRME

1- Bu kararname metnine göre, tüm personel alım ilanları Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Bu nedenle İŞKUR olsun, askeri personel olsun, akademikl ilanlar olsuyn tüm ilanların artık Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.

2- Buna, ihtiyacını öğrenci almak suretiyle karşılayan ilanlar da dahildir. Burdan kasıt infaz koruma memurluğu öğrencisi, polis yüksekokuluna öğrenci alımları gibi alımlardır.

3- 657 sayılı Kanunun 47. maddesinde "Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur." hükmü yer alıyordu. Bu hüküm kaldırılmadığı için, aynı konu hem kararname hem de kanun ile düzenlenmiş oldu.
Memurlar.Net - Özel

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