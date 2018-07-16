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Sürücüsüz metronun test sürüşleri devam ediyor

Ağustosta hizmete alınması planlanan Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabının test seferleri sürüyor
16 Temmuz 2018 12:28
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Sürücüsüz metronun test sürüşleri devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağustosta hizmete almayı planladığı Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabının test sürüşleri yeniden başladı.

Hatta 12 Temmuz'da başlayan ve üç gün devam eden deneme seferlerine dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ara verilerek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı. Bugün de deneme sürüşlerine devam etmek için yeniden seferlere ara verildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümündeki faaliyetleri görüntüledi. Test sürüşleri, belediyenin ilgili birimlerindeki yetkililerin nezaretinde yabancı teknik heyet tarafından gerçekleştiriliyor.

- Deneme sürüşleri 30 Temmuz'a kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" için yapılan test sürüşleri, sadece Yamanevler-Sancaktepe arasındaki ikinci etapta değil, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan metro hattının tamamında devam ettiriliyor.

12-13 ve 14 Temmuz'da yapılan deneme sürüşlerinde teknik anlamda herhangi bir arıza ve aksaklık tespit edilmedi. Test sürüşleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bugün dahil olmak üzere 17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da da test sürüşleri devam edecek.

Bu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 6 gün boyunca hizmet vermeyecek. Metro seferlerinin yapılmadığı günlerde, ulaşım İETT'nin bu güzergahta devreye soktuğu M5 numaralı otobüslerle sağlanıyor.

- Aksaklık ve arıza tespit edilmedi

Diğer günlerde gerçekleşecek deneme seferlerine herhangi bir aksaklık ve arızanın tespit edilmemesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro hattının tamamını ağustos ayında hizmete alacak.

Bunun için de gerekli hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Sürücüsüz metronun Yamanevler-Sancaktepe kısmının hizmete alımıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na 7 istasyon daha eklenmiş olacak.

Uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonun yolcu kapasitesi bin 622 olan metro hattında günde ortalama 700 bin kişinin taşınması hedefleniyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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