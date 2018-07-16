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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Osman K. idaresindeki 20 V 5879 plakalı otomobil, Denizli-Muğla karayolunun 30. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar İslikaye'ye (80) çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İslikaye'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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