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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Denizli'nin Kale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
16 Temmuz 2018 12:39
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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Osman K. idaresindeki 20 V 5879 plakalı otomobil, Denizli-Muğla karayolunun 30. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar İslikaye'ye (80) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İslikaye'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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