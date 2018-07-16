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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 193,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.295,00 lira oldu
16 Temmuz 2018 12:47
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 193,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.295,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,00 193,20 193,40 193,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.272,00 1.293,00 1.275,00 1.295,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 176,40 180,40
Lira(Tam) Ziynet 1.243,00 1.267,00 1.246,00 1.270,00
Yarım Ziynet 624,00 634,00 625,00 635,00
Çeyrek Ziynet 312,00 317,00 313,00 318,00
Anadolu Ajansı
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