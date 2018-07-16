|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
14-15-16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
14-15-16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 14-15-16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Gaybubet evinde yakalanan 'ilçe imamı ve sohbet ablası' evli çıktı FETÖ'cülere denizde de karada da geçit yok Antalya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi İstanbul'daki darbe sanıklarına ceza yağdı FETÖ'nün 'sözde sıkıyönetim komutanı'nın cezası onandı ABD'deki firari FETÖ yöneticilerinin lüks yaşamı İtirafçı hakime, ByLock'ta 'janjanlı' kullanıcı adı Eski deniz astsubayı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı Balıkesir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı MİT yurt dışından bir FETÖ'cü daha getirdi Son bir haftada 467 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Bu haber 5,297 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI