Amasra'da 'UNESCO' hareketliliği

Cenevizliler dönemine ait tarihi kalenin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendiği Bartın'ın Amasra ilçesinde, kalıcı listeye girebilmek için kurum ve kuruluşlarca koordineli çalışmalar yapılıyor.

Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor.

"Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlıklı adaylık dosyasıyla 2013'te Amasra Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi üzerine ilçede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Oluşturulan komisyon, UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen kriterlerden bir veya birkaçını karşılamasının yanında otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuşluk gibi diğer koşulların da sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu söyledi.

"Amacımız, Amasra'yı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak dahil edebilmek"

Yapımı Roma dönemine ait olan ve Cenevizliler zamanında kullanılan Amasra Kalesi'nin insanlık tarihi için tescillendiğini aktaran Dursun, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda geçici listeye eklenen Amasra Kalesi'nin, Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak alınması için kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli biçimde çalışma yürütülüyor. İlk etapta Amasra'nın stratejik eylem planını oluşturduk. Buradaki amacımız, UNESCO Dünya Miras yolunda yeni yaklaşımların gerçekleştirilmesini sağlamak, istihdamı artırmak ve ilimizdeki turizm sektörünü ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda Amasra'nın Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken projeleri ortaya koyduk. Sanat tarihçilerimiz, mimarlarımız, çevrecilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle çalıştay gerçekleştirdik. Amasra Kalesi'nin, öne çıkarılması adına teknik incelemeler yapıldı. Çalıştaylarda belirlenen hedefler, 'Stratejik Eylem Planı' adı altında bir kitap haline dönüştürüldü. Amacımız, Amasra'yı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak dahil edebilmek."

"Asıl olan tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak"

Amasra Kaymakamlığı başkanlığında yürütme komisyonu oluşturulduğunu anlatan Dursun, Amasra Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kurulun her ay düzenli toplantılar yaptığına değindi.

Dursun, toplantılarda kalıcı listeye girebilmek için "Neler yaptık, neler yapmalıyız veya neleri yapmamalıyız?" gibi konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Fuat Dursun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmenin zor bir süreç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amasra'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi son derece önemlidir fakat bunu kalıcı hale getirebilmemiz için oldukça yüksek seviyeye çıkmamız, farkındalık yaratmamız lazım. Amasra'yı, koruyabildiğimiz oranda, yani tarihi ve doğal güzelliklerimizi muhafaza ettiğimiz oranda Dünya Miras Listesi'ne dahil edebiliriz. Asıl olan tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak ve gelecek nesillere intikal ettirebilmektir. Bunu yapabildiğimiz oranda Amasra'yı Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak dahil edebiliriz. Bizler de bunun için geniş çaplı tanıtım ve organizasyon düzenleyerek Amasra'nın bu süreci ile ilgili halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz."

Selim Bostancı