1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda, PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu
16 Temmuz 2018 13:16
Yazdır
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Giresun ve Gümüşhane kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında son 1,5 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, son 1,5 aylık dönemde, Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da bulunuyor.

Barış Coşkun Güce'de 31 Mayıs, Mehmet Yakışır da Kürtün kırsalında 14 Temmuz gecesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerince örgütün Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon devam ediyor.

Kobra tipi helikopterler ve İHA'ların hava, arama köpeklerinin de karadan destek verdiği operasyon geniş bir alanda yürütülüyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,035 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
16 Temmuz 2018 14:00		 MİT TIR'ları davasında Erdem Gül beraat etti
16 Temmuz 2018 12:34
Son bir haftada 467 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
16 Temmuz 2018 10:28		 Mehmet Görmez FETÖ iddialarına yanıt verdi
16 Temmuz 2018 09:45
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
16 Temmuz 2018 09:25		 14 bin FETÖ'cü Almanya'da
16 Temmuz 2018 09:25
15 Temmuz öncesinde FETÖ ile mücadelede yalnız kalındı
16 Temmuz 2018 09:10		 Şehit yakını ve gaziler kamuda
16 Temmuz 2018 09:00
Pensilvanya semalarında ilginç görüntü: 'Gülen'i iade edin'
16 Temmuz 2018 08:45		 OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te
16 Temmuz 2018 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
1117 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
Sihirbaz Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu... Ölümle pençeleşiyor
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
novak djokoviç 1
Kylian Mbappe 2
teyel 2
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 5
trump'ın kraliçe elizabeth'i takmaması 3
Fransa 1
thomas meunier 2
Müzeyyen Senar 3
2018 dünya kupası 2
sinem gedik 5
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam