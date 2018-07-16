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Araçlarda klimayı kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 nokta!

SEAT'ın Barselona'da bulunan üretim merkezi Martorell'deki uzmanlara göre, çoğu araç sahibi klimayı doğru kullanmıyor. Uzmanlara göre, otomobili havalandırmadan klimayı en yüksek güçte çalıştırmak en sık yapılan hatalardan biri. İşte uzmanlara göre araç içinde klimayı kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta
16 Temmuz 2018 13:29
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Araçlarda klimayı kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 nokta!

Yaz mevsiminde otomobil kullanırken ısınan havanın etkilerini küçümsememek gerekiyor. SEAT uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor; bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli.


Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor. Galerimizde en sık yapılan hataların bir listesini ve klimanın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını bulabilirsiniz:


Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi "Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde "içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz." Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.



En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında "camlar buğulanıyor." Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek "hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini" vurguluyor.

Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak yaz aylarında bazı sabahlar serin olabiliyor. Yine de "ısıyı yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanız klimayı açarak" dışarıdaki hava yavaş yavaş ısınmaya başladığında camların buğulanmasını önleyebilirsiniz.


Yazın yolcuların en çok kullandığı iki cümle, "Klimayı biraz daha açar mısın? Hiç soğuk gelmiyor" oluyor. SEAT uzmanına göre çoğu zaman "sorun sıcaklıktan değil, otomobilin içindeki hava akışının yönünden kaynaklanıyor." Hava akışının otomobil içinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için "menfezler doğrudan insanların yüzüne değil, yukarı doğrultulmalı." Bu sayede "hava otomobilin içinde dolaşım sağlıyor ve her bir yolcuya eşit oranda temas ediyor."


Nasıl ki motor yağına, tekerleklere ve fren hidrolik yağına bakım yapılması gerekiyorsa, otomobillerde bulunan klima sistemlerinin de belirli bir bakıma ihtiyacı oluyor. Uzmanlar "düşük hava akışını ve kötü hava kalitesini önlemek için" her 15.000 kilometrede bir polen filtresinin değiştirilmesini öneriyor.
NTV
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