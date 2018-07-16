Araçlarda klimayı kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 nokta!

Yaz mevsiminde otomobil kullanırken ısınan havanın etkilerini küçümsememek
gerekiyor. SEAT uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün
tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor;
bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi
yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli.
Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre
zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz
ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda
simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor.
Galerimizde en sık yapılan hataların bir listesini ve klimanın nasıl daha verimli
bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını bulabilirsiniz:
Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye
kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde
25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en
yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi "Klimayı
açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde
"içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz." Havalandırdıktan sonra otomobilinize
binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.
En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında "camlar buğulanıyor."
Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek "hava akışının daha kontrollü
ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini" vurguluyor.
Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak yaz aylarında bazı sabahlar serin
olabiliyor. Yine de "ısıyı yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanız klimayı
açarak" dışarıdaki hava yavaş yavaş ısınmaya başladığında camların buğulanmasını
önleyebilirsiniz.
Yazın yolcuların en çok kullandığı iki cümle, "Klimayı biraz daha açar mısın?
Hiç soğuk gelmiyor" oluyor. SEAT uzmanına göre çoğu zaman "sorun sıcaklıktan
değil, otomobilin içindeki hava akışının yönünden kaynaklanıyor." Hava akışının
otomobil içinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için "menfezler doğrudan
insanların yüzüne değil, yukarı doğrultulmalı." Bu sayede "hava otomobilin içinde
dolaşım sağlıyor ve her bir yolcuya eşit oranda temas ediyor."
Nasıl ki motor yağına, tekerleklere ve fren hidrolik yağına bakım yapılması
gerekiyorsa, otomobillerde bulunan klima sistemlerinin de belirli bir bakıma
ihtiyacı oluyor. Uzmanlar "düşük hava akışını ve kötü hava kalitesini önlemek
için" her 15.000 kilometrede bir polen filtresinin değiştirilmesini öneriyor.