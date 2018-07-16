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89 Euro'ya parfüm aldı 1 milyon 210 bin liralık araba kazandı

Atatürk Havalimanı'nda bulunan ATÜ Duty Free mağazalarından alışveriş yapan yolcular arasından yapılan çekilişle Cansu Yıldız isimli talihli 1 milyon 210 bin (214 bin 295 euro) liralık lüks otomobili törenle teslim aldı
16 Temmuz 2018 13:54
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89 Euro'ya parfüm aldı 1 milyon 210 bin liralık araba kazandı

Kampanyaya kapsamında 24 Şubat-20 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının geliş katındaki ilgili mağazalardan alkol ve tütün ürünleri dışında, 50 avro ve üzerinde harcama yapan tüm müşterilerin katıldığı çekiliş sonucunda Cansu Yıldız, "Lexus RC F Carbon" otomobilin sahibi oldu.

Atatürk Havalimanı'nın Dış Hatlar Geliş Terminalindeki ATÜ Duty Free mağazası önünde yapılan törende konuşan otomobil kazanan talihli Yıldız, kendi çok şanslı hissettiğini söyledi.

Otomobili kazanmanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Yıldız, "Duyduğumda inanamadım. Alışverişi arkadaşım yaptı ben çekilişe girdim. O da çok şaşırdı ben de çok şaşırdım. Aslında çok şanslı değilim ama bügünden sonra şanslıyım. Araç bugün üzerime geçti. Parfüm aldık 89 Avro'ya. Arabayla ilgili henüz bir plan yapmadım. Yarış yapan birine verebiliriz. İlk aradıklarında kötü bir tepki verdim. Beni dolandırıyor musunuz? dedim. Evraklarımı da saklıyordum. Gazetede yayınlandı. Şirketi arayınca inandım." diye konuştu.


ATÜ Duty Free Genel Müdür Yardımcısı Vural Ulus, bu yılın başından bu yana ikinci kez çekiliş kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

Daha önce de bir otomobil hediye ettiklerini belirten Ulus, "Bugün ikincisini teslim ediyoruz. 3.'sü de yolda. Biter bitmez bir çekiliş daha olacak. ilk kampanyamızda 100 bin bilet dağıtımımız olmuştu. İkincisinde 150 bin oldu. Bu da müşterilerimizin ilgilerinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Hedefimiz müşterilerimizle bir bağ kurmak. Bununla beraber Türkiye'ye yurt dışından döndükten sonra ATÜ mağazalarındaki alışverişlerini keyifli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Ulus, 45 bin kişinin kampanya için kayıt yaptırdığını kaydetti. Konuşmaların ardından Yıldız'a otomobilin anahtarı teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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