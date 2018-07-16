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Tunceli'de plaj keyfi

Tunceli'de Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan plajlar sahil kenarlarını aratmıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar çay kenarlarına akın ediyor
16 Temmuz 2018 14:05
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Tunceli'de plaj keyfi

Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan plajlara her yıl yaz mevsiminde yüzlerce insan akın ediyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı ilde kent sakinlerinin yanı sıra civar iller ve yurt dışından gelen vatandaşlar tarafından plajlar sıkça tercih ediliyor. Berrak suları, bol oksijeni, dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken plajlarda kimi vatandaşlar piknik yaparken, kimisi de yüzüyor.

Ankara'dan geldiğini belirten Sedat Biter, "Daha önce Ankara'dan Ege'ye, Karadeniz'e, Marmara'ya gittik. Ancak burası farklı. Evden uzakta değilmişiz gibi bir hava yaşatıyor. Burada insan rehabilite oluyor" dedi.

6 yıldan bu yana kentte görev yaptığını söyleyen Mine Gidil, "Burada altıncı görev yılım. Şahane bir yer burası ve dönmeyi pek düşünmüyorum. Sıcak yaz günlerinde bu kadar temiz ve doğanın içinde vakit geçirmek bizim için şahane. Çok keyifli vakit geçiriyorum. İnsanları, yaşam tarzı mükemmel. Çok seviyorum burayı, çok alıştım" diye konuştu.

Kırgızistan'dan tatil için Tunceli'ye gelen Zalina Acil, "Buraya ilk defa geldim. Çok güzel, aynı benim memleketim gibi. Çok beğendim. Herkes çok iyi ve sıcak davranıyor" dedi.

Tüm vatandaşları plajlara beklediklerini ifade eden işletme sahibi Haydar Karademir ise, "Plajlarımız, suyumuz temiz, doğamız güzel. İnsanlarımız birbirini seviyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" diyerek davette bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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