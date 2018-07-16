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Şile'de 2 kişi boğuldu, cankurtaranlar 100 kişiyi kurtardı

Şile sahilleri özelikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor
16 Temmuz 2018 14:19
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Şile'de 2 kişi boğuldu, cankurtaranlar 100 kişiyi kurtardı

Şile'de hafta sonu yaşanan yoğunlukla birlikte uyarılara aldırış etmeden dalgalı denizlere girenler nedeniyle boğulma vakaları yaşanıyor. Şile'de dün iki kişi boğuldu, vatandaşlar tarafından kurtarılarak bir kişi hastaneye kaldırıldı, cankurtaranların kurtardığı bir kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Cankurtaranlar dün boğulma tehlikesi geçiren 100 kişiye müdahale etti.

KONTROLSÜZ ALANDA DENİZE GİRENLER

Sultanbeyli'den gelerek Akçakese plajında dün saat 07.00 sıralarında denizde giren 20 yaşındaki Fırat Akpınar'ın cansız bedeni çıktı.

Kabakoz Mahallesi sahilindeki kontrolsüz alanda boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi de vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı ve Şile Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayazma Plajı'nda da Eyyüp Yıldız son anda cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sofular Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plajda denize giren bir grup Suriyeli'nin arasındaki 13 yaşındaki kız çocuğu da boğuldu.

Bu arada Şile sahillerinde dün cankurtaran ekiplerinin denizde boğulmak üzere olan 100 kişiye müdahale ettiği öğrenilirken, sahillerdeki aşırı insan kalabalığı nedeniyle cankurtaran ekiplerinin bazı gözetleme kulelerini denizin içerisine taşıdıkları görüldü.

Öte yandan pazar günü plajlardaki yoğunlukla birlikte kaybolan çocuk sayısında da artış yaşanıyor. Aşırı kalabalık sahillerde çocukları kaybolan aileler Şile Belediyesi Plaj Zabıta Karakolu'na başvuru yapıyor.
Doğan Haber Ajansı
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