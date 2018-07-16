Okul müdürünün astığı tabelayı gören koştu

Antalya Aksu İlçesi'nde bulunan Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Erol Aytar, insanlığa örnek olacak bir davranışa imza attı. Aksu'nun Hacıaliler Mahallesi'nde kendisine ait 500 metrekare alan içerisinde incir ağaçları başta olmak üzere birçok meyve ağacının yetiştiren Aytar, yaz aylarında Antalya'da en çok tüketilen meyveler arasında bulunan inciri ücretsiz olarak vatandaşın tüketmesini sağlıyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun hemen yanında yetiştirdiği incir ağaçlarının üzerine "İncir tüketmek serbesttir" yazan pankart asan 18 yıllık okul müdürü Aytar'ın davranışı, mahallede yaşayan vatandaşların taktirini topladı.



Dar alanda bir sürü meyve yetiştirdi

500 metrekare içerisinde birçok çeşit meyve yetiştirdiğini ifade eden Aytar, "Bu incirde yol kenarında bulunuyordu. 3 yıl önce insanları izledim, incirlerimden yemeden geçtiler. İnsanların incirden yemeden geçmesine üzüldüm. Aklıma böyle bir ilan asmak geldi. Bu ilanı 3 yıl önce astım. 3 yıldır insanlar gelerek bu incir ağacından incir tüketiyorlar. Çok olumlu tepkiler aldım. Teşekkür edenler var, dua edenler var.

İnsanlarımız buradan incir yesinler gerekirse ağacın üzerine çıksınlar" ifadelerini kullandı.

İncirin dalından koparılarak yendiği zaman daha bir güzel olduğunu sözlerine ekleyen Aytar, "Bir şey paylaşınca daha güzel olduğunu düşünüyorum.

3 yıldır her kesimden insan yiyor. Her insan yiyor ama hamile kadınlarımız hiç düşünmeden yesinler. Bakıp geçmesinler yesinler.

Ben onlar yediği zaman daha mutlu oluyorum. Bu incir ağacı yiye yiye tükenmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlar levhadan sonra tüketmeye başladı

Mahallede yaşayan Gülperi Atari ise, "Ben bu mahallede yaşıyorum. Bu yoldan da sürekli geçiyoruz.

Daha önce biz bu incirden haram olur diye yiyemiyorduk. Sahibi kızar diyordu. Bu levha asıldıktan sonra incirlerden tüketiyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Bundan sonra bu incirden gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" açıklamasını yaptı.