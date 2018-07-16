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Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisinin taş taşıdığı ve günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de başlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, projenin bölgenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Artvin ve Rize'ye bir bayram hediyemiz olacak" dedi
16 Temmuz 2018 14:26
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Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de geçildi.

Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor.

Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 80 bin ton dolgu kapasitesine ulaşıldı. Havalimanı altyapı çalışmaları yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

'SORUNLAR AŞILDI'

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, dolgunun günlük 100 bin tona çıkarılacağını söyledi.

Vali Bektaş, "Bölge turizmi için havalimanı olmazsa olmazımızdır. Bölgemiz için can suyu gibi bir projedir.

Büyük kaynakların harcandığı uzun soluklu bir projedir. İnşaat çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor.

Şimdiye kadar denize yapılan dolgular suyun altında kaldığı için yapılan iş gözükmüyordu.

Şimdi dolgu suyun üzerine çıktı ve havalimanının silüeti belli olmaya başladı. Taş ocağında sorunlar vardı, bunlar aşıldı. Sistem ve düzen kuruldu. Günlük 100 bin metreküp taşı denize doldurmayı hedefleniyoruz. Şu an 80 binlere kadar ulaştık. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü 10 bin, 20 binlerle başlayıp bu rakamlara gelindi" dedi.

'HEDEF, 29 EKİM 2020'DE TAMAMLAMAK'

Havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim 2020 olarak belirlendiğini kaydeden Vali Bektaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanımız böyle bir hedef koydu. Geçtiğimiz gün ziyaretimde teknik arkadaşlarla konuştum. Bu ivme devam ederse hedefi tutturmamak için hiçbir sebep yok.

Bu bizi mutlu etti. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Artvin ve Rize'ye bir bayram hediyemiz olacak. Havalimanının bitimi ile bölgemizin turizm zenginliklerini tüm dünyaya açmış olacağız. Şu an bir kayak tesisi projemiz var. Bunda da yatırımcıları bölgeye teşvik eden unsurlardan biri de havalimanının tesislere yakınlığıdır.

Artık büyük otel yatırımları da ilimizde yükselmeye başladı. Bölgemize zaten yerli yabancı turistlerin büyük bir ilgisi var. Havalimanının bitmesiyle bu rakamı daha da artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak.

88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı altyapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Doğan Haber Ajansı
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