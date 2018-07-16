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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye ve Münbiç konuları ele alındı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı:
Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir.
Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir."
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