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Yılanı öldürmeye çalışırken eşini ve gelinini yaraladı
Malatya'da evinin deposunda gördüğü yılana tüfekle ateş ederken eşi ve gelinini yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evinin deposunda gördüğü yılanı tüfekle öldürmek isterken, eşi ve gelinini yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, S.B (62), Karabağlar Mahallesi'ndeki evinin depo olarak kullandığı bodrumunda yılan gördü.
Yılana pompalı av tüfeğiyle ateş eden S.B, saçmaların sekmesi üzerine eşi Z.B. (60) ve gelini F.B'nin (30) yaralanmasına neden oldu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayın ardından S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan S.B'nin ateş açtığı yılanın da telef olduğu öğrenildi.
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