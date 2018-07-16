1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi çocuk 7 kişi yaralandı
16 Temmuz 2018 14:45
Yazdır
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen Hüseyin Güngör yönetimindeki 06 GR 407 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çelikoğlu'nun kullandığı 78 SS 771 plakalı otomobil ile yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen Kirkille mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Hüdayet Çelikoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Okay ve Emine Güngör, Umut (10), Yunus Emre (8) ve Turan Çelikoğlu, ekipler tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Çelikoğlu'nun cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haber 760 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılanı öldürmeye çalışırken eşini ve gelinini yaraladı
16 Temmuz 2018 14:42		 Adnan Oktar operasyonunda gözaltı sayısı 187'ye çıktı
16 Temmuz 2018 14:28
Şule Çet'in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı
16 Temmuz 2018 14:10		 '392 hamile çocuk saklandı' iddiasına soruşturma
16 Temmuz 2018 13:45
Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede
16 Temmuz 2018 13:11		 MHP'den Akşener'e suç duyurusu
16 Temmuz 2018 12:41
Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
16 Temmuz 2018 12:39		 Ünlü iş adamı 'Adnan Oktar' operasyonundan gözaltına alındı
16 Temmuz 2018 12:05
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı
16 Temmuz 2018 10:59		 Adnan Oktar'ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar
16 Temmuz 2018 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
1117 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fransa 1
william carvalho 1
novak djokoviç 1
alo 147'nin kaldırılması 2
luis neto 1
profesör 5
kibir zavallısı 1
eeh yeter be 2
soul kitchen 1
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam