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Tezcan'dan 'Olağanüstü kurultay' açıklaması
CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor" dedi
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin MYK sonrası düzenlenen basın toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "(Olağanüstü kurultay için imza toplanması) Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde.
Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var.
Bunları 15 gün içerisinde görürüz." dedi.
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