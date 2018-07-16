AK Parti grup yönetim kurulu üyeleri belirlendi

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında gerçekleştirilen basına kapalı grup toplantısında, Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile Grup Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Grup Denetçiliği seçimi yapıldı.

Buna göre, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanvekili olurken Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul milletvekilleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz TBMM Katip Üyeleri olarak seçildi.

TBMM İdare Amirleri de Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan olarak belirlendi.

Grup Yönetim Kurulu

Kapalı Grup Toplantısında, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeleri de Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Trabzon Milletvekili Salih Cora oldu.

Grup Disiplin Kurulu üyeleri ise Bursa Milletvekili Osman Mesten, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer oldu.

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Grup Denetçileri olarak belirlendi.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler ile ihtisas komisyonlarındaki milletvekillerinin isimleri Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra ihtisas komisyonları, en yaşlı üye başkanlığında toplanarak; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Coşkun Ergül