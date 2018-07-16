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Bakımevi müdürü yolsuzluktan açığa alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışanlarının ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcılığınca yolsuzluk soruşturması başlatılan merkezin müdürü Mehmet Y., açığa alındı
16 Temmuz 2018 15:11
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Bakımevi müdürü yolsuzluktan açığa alındı

Ermenek'te, 168 yaşlı ve engellinin kaldığı, 180 kişilik personelin çalıştığı Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerin savcılık tarafından soruşturma başlatılan merkezin müdürü Mehmet Y., Karaman Valiliği'nce açığa alındı.

Soruşturma kapsamında rehabilitasyon merkezinde çalışan H.A.'nın savcılık tarafından alınan ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Kurumda mutemet olmadan bazı ücretler sahte imzalar ile şahsi hesaplara aktarılıyor. İşe alınan personellerin 1 aylık maaşlarının bazı cemaatlere aktarılıyor.

Ayrıca kurum deposunda bulunan malzemelerin ve elbiselerin ücret karşılığı başkalarına satıldığını biliyorum. Çalışanlardan her ay 20 lira para toplanıyor.

Bakımevindeki kafeteryadan alışveriş mecburi tutuluyor. Benim gibi ifade verme gelecek olanları tehdit ediyorlar.

Kurum personelleri için yapılan lojman ve diğer inşaatlarda kurum işçilerinin çalıştırılıyor. İşçilik parası adı altında bazı yerlere para aktarılıyor.

Bir cemaat adına düzenlenen kermeste bile kurum işçileri çalıştırıldı. Engelli vatandaşlara verilen harçlıklarla harçlıkların kaydı tutulan defterdeki miktarların birbirinden farklı."

Doğan Haber Ajansı
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