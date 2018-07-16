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Milyonlarca çalışandan BES kesintisi yapılacak

2017'de uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın son etabında, 45 yaş altı 4.5 milyon çalışanın ağustos ayı maaşlarından kesintiye gidilecek. Çalışanların maaşlarından yapılacak kesinti, işverenleri tarafından emeklilik şirketlerine aktarılacak.
16 Temmuz 2018 15:11
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Milyonlarca çalışandan BES kesintisi yapılacak

2017'nin başında başlamıştı. İlk etapta 2017'nin ocak ayında, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör işyerleri sisteme giriş yaptı. Geçen yılın nisan ayında 250-1000 arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ile tüm memurlar BES'e dahil olurken, temmuzda da 100-250 arası çalışanı olan şirket çalışanları giriş yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2017 yılında toplam sisteme giriş yapan çalışan sayısı 9.1 milyonu geçti. 2018'in başında ise 50 ile 100 arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ve belediyeler, il özel idareleri, KİT'lerdeki memurlar ile birlikte 1.3 milyon kişi şubat ayında BES'e katıldı.

4.5 milyon kişi daha sisteme dahil edilecek

2017'nin ocak ayından bu yana toplam 10.9 milyon çalışan işverenleri tarafından otomatik BES'e dahil edilirken, çalışanların 6.8 milyonu sistemden ayrıldı. 4.1 milyon kişi ise sistemde kalmayı tercih etti. Böylece bir buçuk yılda çalışanların yüzde 36'sı otomatik BES aracılığı ile tasarruf etmeye başladı.

10-49 arası çalışanı olan 200 bin işyerinde 45 yaş altı çalışan 4.5 milyon kişi temmuz sonu ağustos başı itibariyle işverenleri tarafından otomatik BES'e dahil edilecek.

Hangi memurdan ne kadar kesinti yapılacak?

  • 8/3 hizmetli 60 TL
  • 9/1 öğretmen 62 TL
  • 8/3 pratisyen doktor 64 TL
  • 3/2 memur 65 TL

Yeni girecekler için otomatik BES rehberi

- Temmuz sonu ağustos başı itibariyle maaşlardan ilk kesinti yapılacak.

- Her ay maaştan, prime esas kazancın yüzde 3 oranında kesilip, BES'e aktarılacak.

- Sistemde işveren katkısı olmayacak.

- Sistemden çıkış serbest olacak, dileyen ertesi gün çıkabileceği gibi ilerleyen aylarda istediği zaman da çıkış yapabilecek.

- İlk 2 ay içinde çıkıldığında maaştan yapılan kesintinin tamamı iade edilecek, 2 aydan sonra da çıkış serbest olacak.

- Devlet çalışanın maaşından yapılacak kesintiye her ay yüzde 25 katkı yapacak. Sistemde kalınması halinde ikinci ayın sonunda devlet 1.000 lira ek katkı daha yapacak.

- Maaşlardan yapılan kesintiler başlangıç fonlarında değerlenecek; isteyen faizli, isteyen faizsiz fon seçebilecek.

İşverene yüklü ceza

Otomatik BES'te, katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması işverenin sorumluluğunda. İşyerinin çalışanlarını sisteme dahil etmemesi ya da eksik dahil etmesi halinde, işveren kanuni yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılıyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca idari para cezası ile cezalandırılıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) işverenin, çalışandan kestiği yüzde 3'lük kesintiyi emeklilik şirketlerine aktarmamasını ise tespit edebiliyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildiriyor. Çalışanın maaşından kesilen katkı payının ise ücret ödeme gününün takip eden işgünü içinde ödenmesi gerekiyor. Ücret ödeme günü işverenle emeklilik şirketi arasında yapılacak sözleşmede belirlenir. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu oluyor. Ayrıca işverene her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 lira idari para cezası uygulanır. İşveren sisteme girmezse çalışan başına, sisteme girmediği her bir dönem bazında her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 lira idari para cezası da uygulanır.
Yeni Şafak
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