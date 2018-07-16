1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv devinden 'lüks uçan taksi' hamlesi

İngiliz otomotiv firması Rolls Royce'un lüks uçan taksi projesi üzerinde çalıştığı, 2020 yılında uçuşlara başlanacağı açıklandı
16 Temmuz 2018 15:24
Yazdır
Otomotiv devinden 'lüks uçan taksi' hamlesi

BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen İngiliz otomotiv firması Rolls Royce, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

Uçuşlar 2020'de başlıyor

Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.
Bu haber 740 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Evliyalar şehri' Elazığ turist sayısını ikiye katladı
16 Temmuz 2018 16:04		 Cilalı Taş Devri'nden esinlenip 'ilkel tekne' yapıyorlar
16 Temmuz 2018 15:59
Bursa'nın antikaları görücüye çıktı
16 Temmuz 2018 15:26		 Altında EFT dönemi başladı
16 Temmuz 2018 15:05
Gazi Güven, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu
16 Temmuz 2018 14:59		 Okul müdürünün astığı tabelayı gören koştu
16 Temmuz 2018 14:23
Şile'de 2 kişi boğuldu, cankurtaranlar 100 kişiyi kurtardı
16 Temmuz 2018 14:19		 Yanıkta en etkili ilk yardım 'su ile yıkama'
16 Temmuz 2018 14:14
Tunceli'de plaj keyfi
16 Temmuz 2018 14:05		 89 Euro'ya parfüm aldı 1 milyon 210 bin liralık araba kazandı
16 Temmuz 2018 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
1117 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fransa 1
william carvalho 1
novak djokoviç 1
alo 147'nin kaldırılması 2
luis neto 1
profesör 5
kibir zavallısı 1
eeh yeter be 2
soul kitchen 1
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam