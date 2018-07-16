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Sabancı Vakfı, 400 öğrenciye burs verecek

Sabancı Vakfı, 2018-2019 eğitim yılında lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak
16 Temmuz 2018 15:34
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Sabancı Vakfı, 400 öğrenciye burs verecek

Sabancı Vakfı, üniversite öğrencilerinin başarıya teşvik edilmesi hedefiyle başlattığı burs programında, yeni kayıt yaptıran 400 öğrenciye burs verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim yılında lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak.

Her yıl 400'ü yeni olmak üzere toplamda bin 500'e yakın öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 44 yılda 45 binden fazla öğrenciye burs verdi.

Üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar süren Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödeme şeklinde veriliyor.

Geri ödeme yükümlülüğü bulunmayan burslar, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 500 lira, ön lisans öğrencileri için aylık 230 lira olarak belirlenirken, 2018-2019 yılı burs tutarları ise Eylül ayında belirlenecek.

Yeni yerleşen öğrencilere 4 farklı tip burs programı

Üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı sunan vakıf, Üniversiteye Giriş Bursunu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) vakıf tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak, burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere verecek.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, vakıf tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayıp, YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde olan ve burs kontenjanı tahsis edilerek, üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye verilecek.

Sabancı Vakfı-Vista Bursu ise burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı iki yıllık "Turizm ve Seyahat Hizmetleri" ile "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümlerine ve belirlenen lise diploma notuyla yerleştirilen öğrencilerin istifadesine sunulacak.

Ayrıca Engelli Öğrenciler Bursu, görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde olan ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen her gruptan beşer öğrenci de burs almaya hak kazanacak.

Burs başvuruları üniversitelere yapılacak

Sabancı Vakfı burslarına, üniversitelerin burslarla ilgili birimlerinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle başvuru yapılabiliyor.

Belirtilen şartlara uygun öğrencilerin burs başvurularını, kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri ya da burs ofislerine, üniversitenin belirlediği tarihlerde teslim etmeleri gerekiyor.

Burs başvuru tarihleri için öğrencilerin üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıktan sonra duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Ayrıca burslar hakkında ayrıntılı bilgi, "sabancivakfi.org" adresinde yer alırken, sorular için de "burs@sabancivakfi.org" adresinden bilgilere ulaşılabiliyor.

Ayşe Büşra Erkeç
Anadolu Ajansı
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