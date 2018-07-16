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'Evliyalar şehri' Elazığ turist sayısını ikiye katladı

"Evliyalar şehri" olarak nitelendirilen, 4 bin yıllık geçmişe sahip, 13 medeniyetin izini bünyesinde barındıran, geçen sene 200 bin turistin ziyaret ettiği kent, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turisti ağırladı
16 Temmuz 2018 16:04
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'Evliyalar şehri' Elazığ turist sayısını ikiye katladı

"Evliyalar şehri" olarak nitelendirilen, 4 bin yıllık geçmişe sahip, 13 medeniyetin izini bünyesinde barındıran Elazığ, turist sayısını ikiye katladı.

Tarihi, kültürü ve zengin mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Elazığ'ın turizmde yakaladığı ivme, tarihi Harput kentinin, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine dahil edilmesiyle taçlandı.

Lezzetli alabalığının yanı sıra Hazar Gölü, Hazarbaba Dağı Kayak Tesisleri, Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ile geçen sene 200 bin turist çeken kent, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turisti ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

4 bin yıllık geçmişi olan Elazığ'ın, 13 farklı medeniyetin hüküm sürdüğü bir medeniyet merkezi olduğuna işaret eden Demirdağ, bu kapsamda kentte çok güzel projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Demirdağ, şehirlerin ulusal ve uluslararası çevrede tanıtımının iyi yapılması halinde bunun karşılığının mutlaka alınacağına dikkati çekerek, bunun bir yansıması olarak, sadece 6 ayda, geçen senenin turist sayısının ikiye katlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Elazığ, doğu ile batı arasında bir köprü görevi taşıması, çevresinde göllerin bulunması, insanların huzur bulduğu görüntüsüyle çok önemli turizm potansiyeli olan bir merkez." diyen Demirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetimizin verdiği destekler, Valiliğimizin öncülüğü, şehrimiz için çok önemli. Bölgenin en önemli yapılarından biri olan Harput Kalesi için kazı çalışmalarıyla beraber 10 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde Valilik öncülüğünde önemli fuarlara katıldık. İlimizde turizm açısından gelişimi, birlikteliğe, beraberliğe ve yapmış olduğumuz çalışmalara bağlıyorum."

"Devletimiz her alanda çok önemli atılımlar yaptı"

Kentte otellerin doluluk oranının üst seviyelerde olduğunu anlatan Demirdağ, tanıtımın önemine değindi.

Çalışmaların, çok şey katacağına inandıklarını aktaran Demirdağ, insanların Elazığ'ı tanımaya başlayınca sevmeye de başladığını kaydetti.

Demirdağ, "Hedefimiz yüksek çünkü turizm açısından büyük potansiyelimiz var. Devletimiz son dönemde her alanda çok önemli atılımlar yaptı. Yatırım ve çalışmalar, büyük bir turizm potansiyeli arz edecek. Sağlık, inanç, kış ve yaz turizmi açısından her alanda potansiyelimizin olduğunu söyleme imkanına sahibiz. Bölgeyi kendine çekebilecek tatil imkanı sunabilecek çok önemli potansiyelimiz var." şeklinde konuştu.

Turizmde hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Demirdağ, tarihi Harput kentinin, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine dahil edilmesinin da büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Turist Yıldırım: "Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Kayseri'den gelen Muhammed Yıldırım, tarih görmek isteyenleri Elazığ'a davet ettiğini belirtti.

Mardin'den gelen Erdal Demireli, herkese Elazığ'ı görmelerini tavsiye ederken, İstanbul'dan kenti ziyaret etmek için gelen Derviş Eker, özellikle Harput'u çok beğendiğini anlatarak, Harput'un güzel bir havası olduğunu aktardı.

Eker, Elazığ'ın tarihi bir şehir olduğunun eserlerden anlaşıldığını dile getirdi.

Neşe Bakır ise ailece Adana'dan geldiklerini, Elazığ'ın bölgede çok güzel, turistik bir bölge olduğunu kaydetti.

Malatya'dan gelen ve Elazığ'ı çok beğendiklerini anlatan Yaşar Bozdoğan, kentin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Hüseyin Topçu da sunulan hizmetlerle turist sayısının artacağına inandıklarını dile getirerek, bunun kente her açıdan kazanç sağlayacağını aktardı.

Fikret Kavğalı
Anadolu Ajansı
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