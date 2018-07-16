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OGM, KGM'de var iken, DSİ'de neden uzmanlık kadrosu kurulmadı?
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, OGM, KGM ve DMİ gibi kurumlarda uzmanlık teşkilatı kurulurken, DSİ'de buna gerek görülmedi.
Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün teşkilat kararnamelerinde; müfettiş ve müfettiş yardımcısına ek olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebileceğine dair düzenleme yapıldı.
703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler öncesinde bu kurumlardan sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğünde uzman ve uzman yardımcısı için mevzuat düzenlemesi yapılmıştı.
Ancak sadece 18 bin çalışının olduğu DSİ'de müfettişlik kurumu yeterli görülmüştür.
Çalışan personel kurumda neden uzman ve uzman yardımcısı kadrosu için düzenleme yapılmadığını merak etmektedir.
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