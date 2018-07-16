Bakanlık devreye girdi, Aref uçak ambulansla Mısır'a gönderildi

Kobra yılanı tarafından ısırılan İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, vize engelinin kalkmasının ardından özel bir firmaya ait uçak ambulansla tedavi için Mısır'a gönderildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da beslediği Naja Haje Legionnis (Moroccon Cobra) yılanı tarafından, gösteri için hazırlandığı otelde ısırılan Aref Ghafouri'nin, olayın ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Bakanlık ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot (panzehir) temini için hemen harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda antidotun Mısır'da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır'a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır." denildi.

Açıklamada, hastanın Mısıra sevki için vize işlemleri konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlık Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün de temas halinde olduğu, ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından antidot temini için Fransa ile de temasa geçildiği bilgisine yer verildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hastaya ait reçetenin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'ne ulaştırıldığı ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı bilgisine ulaşılmasına rağmen Fransa'da antidot olup olmadığı yönündeki araştırmalara devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Mısır'la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır'a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; 'Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında, kreatin kinaz 230'dan 659'a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur.' şeklindedir. Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır'da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir."