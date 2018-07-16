FETÖ ile mücadele edenler yüksek yargıç oldu

- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtaya seçilen yeni üyeler çoğunlukla, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ve darbe girişimine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yoğun görev alan isimlerden oluştu.

Yargıtay ve Danıştaydaki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.

Yüksek yargıç olarak seçilen isimlerin özellikle FETÖ'nün darbe girişiminden önce veya darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan isimlerden oluşması dikkati çekti.

- Darbeden bir gün önce FETÖ çatı davasını açmıştı

Yargıtay üyeliğine getirilen Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu üst düzey örgüt yöneticileri hakkında "FETÖ çatı davası" olarak anılan davayı açmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir ise Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin iddianameyi düzenlemişti.

Yargıtay üyeliğine seçilenlerden Ankara Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük, darbe girişimine ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava ile siyasetçi, gazeteci ve bürokratların telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin, kamuoyunda "VIP dinleme" davası olarak bilinen davayı açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Aytekin Cenikli, bu görevinden önce darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahındaki eylemlerle ilgili "çatı davası"nı gören Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma savcısıydı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilen Cenikli, cezaevlerinden sorumlu olarak görev yapıyordu.

Yargıtay üyeliğine getirilen isimlerden Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı, Terör Suçları Suçları Soruşturma Bürosundan sorumluydu.

- Üst düzey bazı isimleri sorgulamıştı

Ergün Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nde yakalanan kalkışmanın üst düzey bazı isimleri sorgulamıştı. O dönemde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Şahin, sonraki aylarda Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilmiş, bu görevinin ardından da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olmuştu.

Cafer Aşık ve Numan Kılıç, çoğunlukla KPSS sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin davaları gören Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde üye hakim görevindeydiler. Aşık ve Kılıç, Başbakanlığı döneminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofislerine "böcek" olarak anılan dinleme cihazlarının konulması, Erdoğan'ın da arasında bulunduğu devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi ve Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmelerine ilişkin davalarda da kürsüye çıkmışlardı.

Yargıtay üyesi olarak seçilen isimlerden Turhan Kök'ün üye hakim olarak görev yaptığı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen günlerde 28 Şubat davasını karara bağlamıştı.

Muhammed Yavuz, FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı dava ile darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemlere ilişkin davayı gören Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Çorumlu ise Mamak 28. Mekanize Tugayı davasını gören Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı olarak görev yapıyordu.

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Ulukul ile Hakim İlhan Kara, Hakim Mehmet Tunç, Hakim Muzaffer Gürkanlı ve Hakim Orhan Yalmancı da Yargıtay üyeliklerine getirildi.

- İstanbul'dan seçilenler

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Özer de Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında yer aldı. Özer, darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin davanın yargılamasını yapıyordu.

Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan biri tutuklu 40 askerin yargılandığı davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurahman Orkun Dağ, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin davaya da bakmıştı. Dağ, Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin davanın yargılamasını da yürütüyordu.

Yargıtay üyeliğine getirilen Küçükcekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturmayı yürütmüştü.

Ali Öztürk ise darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimi başta olmak üzere çeşitli davaların yargılamalarını yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanlığını yapıyordu.

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında yargılamaları tamamlayarak karar veren İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir de FETÖ ve darbe girişimine yönelik çeşitli davalara bakıyordu.

Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hulusi Pur, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karar vermişti. Pur da çok sayıda davada yargılama yapıyordu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısıcı olarak görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik soruşturmaları yürüten Necip Topuz, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilmişti.

Yargıtay üyeliğine getirilenler arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da bulunuyor.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kritik davalarının savcısıydı

Yargıtay üyeliğine seçilen bir diğer isim Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek oldu. Zeybek, terör suçlarına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen kritik davaların duruşma savcılığını yapıyordu.

Savcı Kenan Zeybek, FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında, kumpas kurmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının yargılandığı dava ile eski Başbakan Yardımcısı Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odalarında" günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmanın hakim ve savcılarının yargılandığı davanın duruşma savcısı idi. Zeybek, darbe girişiminden önce açılan "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in yargılandıkları davanın savcılığını da yürütmüştü.

- Bakanlıktan 18 üye

Yeni üyelerin 18'i Adalet Bakanlığından seçildi. Bakanlık bünyesinden 2 müsteşar yardımcısı, 3 yüksek müşavir, 4 genel müdür, 2 başkan, 6 genel müdür yardımcısı ve bir iç denetçi olmak üzere 18 kişi üye oldu.

- Yeni Yargıtay üyelerinin isimleri şöyle:

"Abudllah Özer, Abdurrahman Orkun Dağ, Ahmet Badalı, Ahmet Kar, Ahmet Sezer, Ali Doğan, Ali Nevzat Açıkgöz, Ali Öztürk, Ali Sandıkcı, Aytekin Cenikli, Bayram Aydoğdu, Bayram Şen, Berrin Aksoyak, Bülent Kartarcı, Cafer Aşık, Celal Albay, Cengiz Balıkçı, Cengiz Turhan, Çetin Akkaya, Doğan Ağırman, Ekrem Çetirtürk, Harun Mert, Orhan Sekmen, Ergün Şahin, Ertan Aydın, Fahrettin Kırbıyık, Fahrettin Koç, Faris Karak, Fatih Akdoğan, Fatih Mehmet Öztürk, Fehmi Tosun, Ferhan Temel, Feyzullah Taşkın, Fikret Demir, Haluk Beşer, Hasan Öz, Hayri Kaynar, Hulusi Pur, Hüseyin Sarıkamış, İbrahim İlhan, İbrahim Pektaş, İdris Ünal, İlhan Kara, İsmail Aysal, İsmail Tamer, İsmail Ulukul, İsmail Yavuz, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mahmut Akgün, Mehmet Aslanoğlu, Mehmet Cebeci, Mehmet Fatih Belviranlı, Mehmet Odabaşı, Mehmet Özdemir, Mehmet Tunç, Metin Tepe, Mikail Özdemir, Muhammed Yavuz, Muharrem Ürgüp, Mustafa Çorumlu, Mustafa Demirel, Mustafa Doğru, Mustafa Erol, Mustafa Karayıldız, Mustafa Taner Uyar, Mustafa Yapıcı, Mustafa Yıldırım, Muzaffer Gürkanlı, Nadir Meral, Nazım Durmaz, Necip Topuz, Numan Kılıç, Orhan Balbal, Orhan Usta, Orhan Yalmancı, Rahmi Altuntop, Recep Uyanık, Rifat İnanç, Sabri Yılmaz, Sadi Doğan, Salim Küçük, Salim Aker, Serdar Coşkun, Serdar Mutta, Sinan Sezer, Şaban Kazdal, Şahin Çil, Şerafettin Özyürür, Şerafettin Saka, Talip Bakır, Tekin Küçük, Turhan Kök, Uğur Sürmeli, Veli Şengün, Velihattin Eldemir, Yakup Dokgöz, Yılmaz Akıncı, Yunus Yılmaz, Yüksel Gezgin."

Danıştay üyeliğine seçilenlerin isimleri ise şöyle:

"Abdullah Aygün, Ali Çopur, Battal Öğüt, Fakih Terzi, Gülay Ölmez, Kemal Açıkgöz, Musa Heybet, Mustafa Arslan, Ömer Civri, Recep Kılıç, Sami Karatekin, Şahnaz Gerek."