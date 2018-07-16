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140 milyon dolarlık yat ikmal için Fethiye'de
Mayan Queen şirketine ait 140 milyon dolarlık "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi
Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki "Mayan Queen" isimli yat, dün akşam Fethiye Limanı'na yanaştı. Sabah saatlerinde 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt, yata karadan ikmal edilmeye başlandı.
Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödeneceği belirtildi.
140 milyon dolarlık lüks yatın, yakıt ikmalinin ardından Yunan adalarına gideceği kaydedildi.
Ali Rıza Akkır
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