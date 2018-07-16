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Aydın'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Hasta almaya giden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Aydın'da hasta almaya giden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Vedat Toprak yönetimindeki 35 HD 4752 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir karayolu Devlet Su İşleri kavşağında hasta almaya giden Gökhan Babür idaresindeki 09 ADT 20 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulansın sürücüsü ile sağlık çalışanları Yasemin Savran, Taner Tamer, Burcu Kalkan ve Meryem Aslan yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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