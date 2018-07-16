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Amanos Dağları'nda orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını hava ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor
16 Temmuz 2018 16:43
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Amanos Dağları'nda orman yangını

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.

Hüseyin Yıldız, Erdal Türkoğlu

Anadolu Ajansı
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