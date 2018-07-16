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Amanos Dağları'nda orman yangını
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını hava ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor
Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.
Hüseyin Yıldız, Erdal Türkoğlu
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