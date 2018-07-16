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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için araçlarıyla anavatana gelen Avrupalı Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Sınır kapısındaki yoğunluk, drone ile görüntülendi. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı yayında gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere kara yolu ile anavatana gelmeye başladı. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, gümrüklü alan içinde kuyruklar oluştu.
DHA'nın haberine göre, uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte kara yolunu tercih ettiklerini belirten gurbetçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdi.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule'den son 3 günde 17 bin 675 araç ile 87 bin 950 yolcunun giriş yaptığı bilgisini paylaştı.
Yetkililer, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yıl sistem entegrasyonunu iyileştirmeleri sonucunda saatlik dilimde 1500 yolcunun pasaport ve 350 aracın gümrük işlemlerininin gerçekleştirildiğini söyledi.
Geçen yıl verilerine göre, 15 Ağustos'a kadar yaklaşık 100 bin aracın daha Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
Almanya'dan gelen Ahmet Duran, Sırbistan gümrüğünde çok beklediğini belirterek, "Almanya'dan 3 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce bekledik. Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaştığımızda uzun kuyruğa girdik. Türkiye'ye giriş yapmak için 4 saat bekledik" dedi.
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