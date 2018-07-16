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Bülent Turan: Bedelli askerlik Ekim ayında gündeme gelecek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili ''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum'' dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.
Bedelli askerlik teklifinin hazırlandığı iddiasını yalanlayan Bülent Turan, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.
Turan, şu ifadeleri kullandı:
''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı.
Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır.
İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır.
Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti
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