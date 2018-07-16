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Kırkpınar'da 'ciğerciler' de kazandı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Dinar: 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne esnafı açısından çok bereketli geçti. Kente gelen binlerce misafirimiz tonlarca ciğer tüketti
16 Temmuz 2018 17:02
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Kırkpınar'da 'ciğerciler' de kazandı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftasının, Edirneli ciğerciler açısında bereketli geçtiğini ve tonlarca ciğer sattıklarını söyledi

Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin ziyaretçi akınına uğradığını ve esnafın yüzünün güldüğünü belirtti.

Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ı izlemek için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin Edirne'ye geldiğini ifade eden Dinar, "Kırkpınar, çok büyük bir etkinlik. Herkesin ilgisini çekiyor. Yüz bine yakın insan Edirne'ye Kırkpınar için geldi. Edirne'ye gelen misafirlerimizin yiyecek olarak ilk tercihleri de tava ciğer oldu." dedi.

Ciğerci esnafının bereketli bir Kırkpınar geçirdiğini ifade eden Dinar, şöyle devam etti:

"Edirne'nin düğünü dediğimiz Kırkpınar haftasını sorunsuz şekilde tamamladık. Son dönemlerin en yoğun Kırkpınar'ı oldu. Harika güreşler oldu. Büyük bir heyecan vardı. Aynı şekilde biz ciğerciler de çok güzel işler yaptık. Biz zaten Kırkpınar öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Beklediğimizin üzerinde iş oldu.

Bizler işlerden dolayı mutlu olduk. Kent ekonomisi hareketlendi. Bu güzel organizasyondan para kazandık. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı günler boyunca Edirne genelinde tonlarca ciğer satıldı. Gelecek yılki organizasyon için şimdiden hazırlıklara başlayıp kentimize daha çok ziyaretçi çekmeliyiz."
Anadolu Ajansı
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