Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini devretti

SÖZLÜDE 60 ALTI PUAN VERİLEN ÖĞRETMEN ADAYLARI, ZİYA SELÇUK'U BEKLİYOR Sözlü sınavda, 60 altı puan verilerek elenen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'un ilk sınavında ne yapacağını merak ediyor.