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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 192,80 liradan tamamladı
16 Temmuz 2018 17:35
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 315,00 lira, Cumhuriyet altını 1.289,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 192,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,00 193,20 192,60 192,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.272,00 1.293,00 1.269,00 1.289,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 175,50 179,50
Lira(Tam) Ziynet 1.243,00 1.267,00 1.240,00 1.260,00
Yarım Ziynet 624,00 634,00 620,00 630,00
Çeyrek Ziynet 312,00 317,00 310,00 315,00
Anadolu Ajansı
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