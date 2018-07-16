Kayıtlarda ölü... Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Ankara'da yaşayan Barış Durdu'nun hayatı, köyünde kendi adını taşıyan bir vatandaşın ölümüyle karardı. Şimdi resmi kayıtlarda ölü olarak gözüken Durdu, yaşadığını ispat etmek için hukuk mücadelesi veriyor.

İHA'nın haberine göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi'nde 7 Temmuz günü kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Barış Durdu'nun nüfus cüzdanı üzerinden çıkmayınca iddiaya göre jandarma ekipleri, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar ise yine iddiaya göre hayatını kaybeden Barış Durdu'nun yerine aynı adı taşıyan Ankara'daki 39 yaşındaki Barış Durdu'nun TC'sini verdi.

KOAH hastası olan ve kalple ilgili de sorunları bulunan Barış Durdu hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Kayıtlarda ölü gözüktüğü için tedavi olamayan Durdu, köyünün muhtarını arayınca yapılan yanlışlığı anladı. Hemen Malatya'ya gelen Barış Durdu, burada da savcılığa gitti ancak kayıtlarda ölü olarak göründüğü için hiçbir işlem yapamayınca hukuk mücadelesi başlattı.

Yaşanan bu yanlışlık nedeniyle hayatının altüst olduğunu söyleyen Durdu, ölü gözüktüğü için işini de kaybettiğini ifade etti. Ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Durdu, "Şuan ben rahatsızım, KOAH hastasıyım ama tedavi olamıyorum. Hastaneye gidiyorum ancak ölü gözüktüğüm için işlem yapılamıyor" dedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Akçadağ İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde kendisi için evrak almak istediğini ancak bunu sadece mirasçılarının yapabileceğini öğrendiğini ifade eden Durdu, "Ölmediğim halde mirasçılarım var şu anda" dedi. Yaşadığını bir türlü ispatlayamadığını dile getiren Durdu, yaşadığı bu olayların psikolojisini de bozduğunu söyledi. Durumu öğrenen arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini de dile getiren Durdu, ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Leyla Tekedereli ise hukuken müvekkilinin kayıtlarda ölü olarak görünmesi nedeniyle kendisinden vekalet alamadığı için de sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bu süreçte hukuk mücadelelerini Barış Durdu'nun eşinden alacağı vekaletle sürdüreceklerini belirten Tekedereli, "Ortada bir ihmal olduğu aşikar. Muhtarın hatasından, savcılığın kimlik kontrolü yapmaksızın yönetmelikteki gerekli şartları sağlamadığından ölüm kaydı düşmesi görevi ihmaldir. Biz bununla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Müvekkilim bize vekalet bile verememektedir. O yüzden kendisine hukuki danışmanlık yapıyoruz. Trajikomik bir durum, müvekkilim avukatlık hizmetinden dahi yararlanamıyor şuan" diye konuştu.

Müvekkili Barış Durdu'nun sağ olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurduklarını dile getiren avukat Tekedereli, olayda ihmali bulunan görevliler hakkında da maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.