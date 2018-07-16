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ABD Türkiye ile Patriot görüşmesi yapıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Patriot füze savunma sistemi satışı için pazarlık yürütüldüğünü duyurdu. Patriot'ların, Türkiye'nin rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerine alternatif olduğu belirtildi
16 Temmuz 2018 17:46
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ABD Türkiye ile Patriot görüşmesi yapıyor

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi-askeri işlerden sorumlu bakan yardımcısı Tina Kaidanow'dan geldi.

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Kaidanow, İngiltere'de hava gösterisine katılan Amerikan heyetinin müttefikleriyle Amerikan savunma ticaretinin geliştirilmesi için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bakanlığın, Türkiye ile de pazarlık yürüttüğünü belirtti. Ancak İngiltere'de Türk ve Amerikan heyetleri arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair bilgi vermedi.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almak için Moskova ile anlaşmaya varması NATO'nun tepkisini çekmişti.

Kaidanow, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyduklarını yineledi.
Memurlar.Net
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