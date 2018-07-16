Tesla Model 3 ilk kez takla attığı bir kazaya karıştı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı.

Eşinin Tesla Model 3 ile yaptığı kazayı Reddit'te paylaşan bir kullanıcı, kazanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi.

Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra bariyerlere çarpan araç, görgü tanıklarına göre taklalar attı.



Hava yastıkları açılan araçta maddi hasar meydana gelirken, Tesla'nın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

'StapleGun' isimli kullanıcı, aracın 3 aylık olduğuna ve ve yaklaşık 10 bin kilometre yaptığı bilgisini de verdi.

Tesla Model 3, bataryaların konumu ve ağırlığı nedeniyle dengeli ve takla atması zor bir araç olarak tanımlanıyor.

Belirli bir hızın üzerinde yapılan ani manevralar ve çarpışmalar sonrası Tesla Model 3'ün de diğer otomobiller gibi takla atması kaçınılmaz.



Tesla Model 3 'ün tüm çarpışma testlerinden başarıyla ayrılsa da gerçek hayatta gerçekleşen kazadan başarıyla ayrılması, ayrı bir önem taşıyor.