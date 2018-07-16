|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Tesla Model 3 ilk kez takla attığı bir kazaya karıştı
Tesla'nın elektrikli otomobili Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı. Kaza sonrası araçta hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı.
Eşinin Tesla Model 3 ile yaptığı kazayı Reddit'te paylaşan bir kullanıcı, kazanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi.
Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra bariyerlere çarpan araç, görgü tanıklarına göre taklalar attı.
'StapleGun' isimli kullanıcı, aracın 3 aylık olduğuna ve ve yaklaşık 10 bin kilometre yaptığı bilgisini de verdi.
Tesla Model 3, bataryaların konumu ve ağırlığı nedeniyle dengeli ve takla atması zor bir araç olarak tanımlanıyor.
Belirli bir hızın üzerinde yapılan ani manevralar ve çarpışmalar sonrası Tesla Model 3'ün de diğer otomobiller gibi takla atması kaçınılmaz.
Bu haber 438 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI