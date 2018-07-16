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ÖTV'de kur ve faiz şoku

Mayıs ayında yaşanan kur ve faiz şoku, haziranda kemer sıktırdı. Seçimlerin de etkisiyle iç talep hız kesti, haziran ayında bütçede özel tüketim vergisi yüzde 3,6 azaldı. Mayıs ayında bütçedeki ÖTV geliri yüzde 12,1 artmış, nisan ayındaki artış 19,8, mart ayındaki artış ise yüzde 22,4 olmuştu
16 Temmuz 2018 18:09
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ÖTV'de kur ve faiz şoku

Mayıs ayında yaşanan kur ve faiz artışı ile seçimler vatandaşın iştahını kesti, tüketim azaldı. Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre mayısta dolar kurunun 4.92 TL'ye yükselmesi, mevduat faizinin ise yüzde 17'yi aşmasının ardından tüketicinin iştahı kaçtı, iç talepteki canlılık hız kesti.

Seçimlerin de etkisiyle haziran ayında satılan mallar üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) yüzde 3.6 oranında azaldı. Mayıs ayında bütçedeki ÖTV geliri yüzde 12,1 artmıştı, nisan ayındaki artış 19,8, mart ayındaki artış ise yüzde 22,4 olmuştu.

İTHALATTA ALINAN KDV YÜZDE 40 ARTTI

Öte yandan haziran ayı bütçesinde yine satılan mallar üzerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) gelirinin yüzde 25.7, ithalatta alınan KDV'nin ise yüzde 40 yükseldiği dikkat çekti.

Mayıs ayında dahilde alınan KDV yüzde 7.9 azalmış, ithalde alınan KDV ise yüzde 25.7 artış göstermişti. Mart ayında ise dahilde alınan KDV'deki artış yüzde 89.1'e ulaşmıştı.

BÜTÇE 25.6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 25.6 milyar TL açık verdi. 2017 yılı Haziran ayında bütçe açığı 13,7 milyar TL olmuştu.

Ocak Haziran dönemindeki bütçe açığı ise 46 milyar 91 milyon TL oldu. 2017'nin aynı döneminde bu rakam 25 milyar 235 milyon TL'ydi. Haziran ayında faiz dışı açık 23.2 milyar TL oldu. Bu yılın ocak haziran döneminde 12 milyar 283 milyon TL'ye ulaşan faiz dışı açık 2017'nin ocak-haziran döneminde 1 milyar 755 milyon TL seviyesindeydi.

GÜVEN ARTTI

Tükemetimi kıssas da vatandaşın ekonomiye güveni azalmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici güven endeksi haziranda mayısa göre yüzde 0,6 yükseldi. Mayısta 69,9 olan endeks değeri haziranda 70,3 olarak kayıtlara geçti.
Habertürk
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