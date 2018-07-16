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Ordu'da 900 bitki çeşidi daha tespit edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Fergan Karaer başkanlığında yürütülen çalışma sonucu, Ordu'da 900 bitki çeşidi daha belirlendi.
16 Temmuz 2018 18:12
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Ordu'da 900 bitki çeşidi daha tespit edildi

Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Eğitim Çalıştayı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Karaer, yurt çapında sürdürdüğü bitki örtüsü türleri ve ekolojik araştırma çalışmaları kapsamında Ordu'da da çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ordu'da yürütülen çalışmanın 2016 yılında başladığı bilgisini veren Karaer, "Yaptığımız çalışmayla Ordu il sınırı içerisindeki tüm bitki çeşitliliğini araştırdık. Araştırmamıza başlamadan önce Ordu'nun bitki çeşidi sayısı 836 idi. Bu çalışmayla beraber Ordu'da tespit edilen bitki çeşidinin sayısı bin 736 oldu. 900 bitki çeşidini daha tespit etmeyi başardık." dedi.

- "Mis/Akkuş Zambağı"

Ağustos ayı itibarıyla çalışmayı sonlandıracaklarını kaydeden Karaer, "Bugüne kadar elde edilen verilerin içerisinde endemik denilen bitkiler var. Bunların sayısı da 127. Bunların içerisinde de Ordu'ya ilginçlik katacak bitkiler var. Araştırmalarımızda dünyada ilk defa Ordu'dan tespit edilen bitkilere de rastladık. Bunlardan bir tanesi Mis/Akkuş Zambağı dediğimiz zambak çeşidi." diye konuştu.

Bu zambak çeşidinin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Karaer, "Bu bitkilerin birer değer olduğunun bilinmesi gerekiyor. Onun için de biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla böyle bitkileri ve bu ülkenin değerlerini iyi korumak lazım." ifadelerini kullandı.

Karaer, Ordu'da Melet Irmağı Vadisi'nin bitkilerin dağılımı açısından önemli bir bölgeye sahip olduğunun da altını çizerek, "Dolayısıyla biz bu çalışma süresinde Melet Vadisi'ni baştan başa iki, üç kez gezdik. Oranın bitkilerini topladık ve bu verileri elde ettik." açıklamasında bulundu.

Melet Irmağı Vadisi'nin doğusunda ve batısında farklı bitki örtüsüne rastladıkları, buranın Ordu'ya değer kattığını ifade eden Karaer, kentin bitki çeşitliliğini içeren kitap hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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