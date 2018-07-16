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Eski bakanlara komisyon başkanlığı görevi

Meclis'te ihtisas komisyonları başkanları belirlendi. Seçimden önce bakan olan 5 isim, komisyon başkanlıkları görevlerine getirildi
16 Temmuz 2018 18:13
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Eski bakanlara komisyon başkanlığı görevi

Meclis'te ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu. Seçimden önce bakan olan 5 isim TBMM'de komisyon başkanlığı görevine getirildi. 5 komisyon ise eski başkanlarla devam edecek.

Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Kültür eski Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu.

Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi.

Son kabinede Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.

YENİ VEKİLLERDEN BAŞKANLAR

24 Haziran'da ilk kez milletvekili seçilen bazı isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu. Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı seçildi. Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığına getirildi. Kars Milletvekili Yunus Kılıç daTarım Komisyonu Başkanı seçildi.

AKP grup başkanvekilliği görevinden alınan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirildi. Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü (Kastamonu), Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır (İstanbul) ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş (Aydın) oldu.

Seçimlerden önce komisyon başkanı olan 5 isim yeniden aynı görevlere getirildi. AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa), Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Volkan Bozkır (İstanbul), Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta (Trabzon), Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç (Isparta), İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç (K.Maraş) oldu.
Cumhuriyet
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