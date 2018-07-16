1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak

TBMM'ye sevk edilen 23 maddelik kanun teklifine göre, kamu kurumları 3 yıl daha ihraç edebilecek ama ihraç edilmeden önce savunma alınacak
16 Temmuz 2018 18:17
Yazdır
Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak

Ak Parti, 16 Temmuz itibariyle TBMM'ye 23 maddelik bir kanun teklifi sundu. Bu kanunun 23. maddesiyle, 375 sayılı KHK'ya geçici 35. madde eklenmesi öngörülmektedir.

Düzenlemeye göre, kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tüm kamu kurumları erör örgütleriyle ilişkili gördüğü personelinin 3 yıl süreyle daha ihraç edebilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli İçişleri Bakanının onayıyla ihraç edilecektir.

TSK personeli ise Milli Savunma Bakanının onayıyla ihraç edilebilecektir.

657'e tabi diğer kurumlarda ise genel olarak en üst yöneticinin başkanlığında bir kurul dosyaları değerlendirecek ve terör örgütüyle ilişkili bulunan personel ilgili bakanın onayıyla ihraç edilecekir.

Akademisyenler ise YÖK Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla ihraç edilebilecektir.

Belediye personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen bir komisyonun teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca ihraç edilecektir.

Eklenen maddeye göre, hakkında ihraç işlemi tesis olunacak personele 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı verilecektir.

TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 61,231 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?
16 Temmuz 2018 19:49		 İade edilen bazı TSK ve Emniyet personeli, araştırma merkezine görevlendirilebilecek
16 Temmuz 2018 19:26
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları, kanun teklifinde yer aldı
16 Temmuz 2018 17:21		 Tüm personel alım ilanları Resmi Gazetede yayımlanacak
16 Temmuz 2018 12:26
YÖK, görevde yükselme sınavını iptal etmeyip, ertelemeli
16 Temmuz 2018 10:26		 Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
16 Temmuz 2018 00:05
Çalışma Meclisinde, hali hazırda olmayan unvanlara yer verildi
14 Temmuz 2018 10:00		 Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
13 Temmuz 2018 15:34
Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı nasıl düzenlenecek?
13 Temmuz 2018 14:00		 Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
13 Temmuz 2018 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti iddiası
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
1117 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şule çet 1
tırsak 5
eden hazard 1
Domagoj Vida 5
yannick bolasie 1
andre ayew 1
kokoreç 1
alo 147'nin kaldırılması 2
haksız feryat 2
Nuit 2
SON İLANLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Beyşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ODTÜ MEMS Depo Sorumlusu Alım İlanı
Türkiye Sanayi Sevk İdare Ens. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Eskişehir Çifteler SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam