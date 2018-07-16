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Mersin'in yeni misafirleri halka kuyruklu lemurlar

Mersin'de, Çukurova'nın en büyük hayvan parkı olma özelliğine sahip olan Tarsus Hayvan Parkı, Madagaskar ve çevresindeki adaların sık ormanlarında yaşayan 2 halka kuyruklu lemura ev sahipliği yapıyor
16 Temmuz 2018 18:32
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Mersin'in yeni misafirleri halka kuyruklu lemurlar

Bünyesinde 75'ten fazla hayvan türünü barındıran Tarsus Hayvan Parkı'na 2 yeni üye geldi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 2 lemur, Tarsus Hayvan Parkı'na kısa sürede uyum sağladı.

Anavatanı Madagaskar olan, uzun burunlu, uzun kuyruklu, iri ve parlak gözlere sahip halka kuyruk türü lemurlar, parka gelen özellikle minik ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Parkta biyolog Altay Atlı, lemurların Tarsus Hayvan Parkı'na kısa süre içerisinde uyum sağladığını belirterek, "Lemurların, anavatanları Madagaskar'dır ve dünyanın en sakin hayvanları olarak da bilinirler.

Doğal ortamlarına şu anda en uygun yer bizim Tarsus Hayvan Parkımız. Madagaskar'daki iklim koşullarıyla, burasının iklim koşulları birbirlerine çok benzedikleri için geldiklerinde hiç yabancılık çekmediler. Buraya çok çabuk uyum sağladılar" dedi.

Lemurların özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Atlı, "Tarsus Hayvan Parkımızın en yeni üyeleri şu anda Lemurlar.

Ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgiyle karşılanıyor ve büyük ilgisini çekiyor. Özellikle küçük ziyaretçilerimizin daha çok ilgisini çekiyor.

Büyükler bazen hangi hayvan olduğunu unutup, maymunlarla karıştırıyorlar. Fakat çocuklar Madagaskar çizgi filminden 'kral' olarak da tanıyorlar.

Hatta büyüklere 'Bakın lemur' diyerek, çocuklar gösteriyor" diye konuştu.

Lemurların bakım ve beslemelerinin de en iyi şekilde yapıldığını kaydeden Atlı, şunları söyledi:

"Doğal ortam koşullarına en uygun koşulları ayarlamaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin onları en iyi şekilde görebilmeleri için burada görev yapıyoruz. Ona göre de ortam koşullarını hazırlıyoruz. Şu andaki alanları da Madagaskar'daki alanlarına göre çok doğal bir ortam. Hem iklim şartı hem de alan olarak çok elverişli bir yer Tarsus Hayvan Parkı. Burada da hiç sıkıntı yaşamadan çok çabuk adapte oldular."
Doğan Haber Ajansı
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