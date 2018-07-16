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3 gündür kuyuda mahsur kalan kediyi, AFAD kurtardı
Konya'da 3 gündür boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 3 gün önce 18 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü öğrenilen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kedi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı.
Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kedi, Konya Büyükşehir Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
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