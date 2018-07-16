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IMF uyardı: Küresel ekonomi 'rayından çıkarabilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan ticaret geriliminin, küresel ekonomiyi "rayından çıkarabileceği" uyarısında bulundu
16 Temmuz 2018 18:51
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IMF uyardı: Küresel ekonomi 'rayından çıkarabilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nu "Daha Dengesiz Büyüme ve Yükselen Ticaret Gerilimleri" başlığıyla güncelledi.

Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3,9 seviyesinde korunmasına karşın aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı.

Ayrıca, büyümenin giderek dengesizleştiğine işaret edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"ABD ekonomisinde kısa vadeli momentum, nisan ayında yayınlanan DEG raporunda öngörüldüğü gibi güçleniyor. Avro bölgesi, Japonya ve İngiltere'nin büyüme tahminleri ise yılın başlarında izlenen negatif sürprizler nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentileri de artan petrol fiyatları, yükselen ticaret gerilimi, ABD'de artan faizler ve zayıf ekonomik temellere sahip bazı ülkelerin para birimlerine yönelik piyasa baskısı yüzünden daha dengesiz hale geliyor. Arjantin, Brezilya, Hindistan'a yönelik büyüme tahminleri düşürülürken, petrol ihracatçısı bazı ülkelerin görünümü güçlendi."

"Ticaret aksiyonları toparlanmayı rayından çıkarabilir"

IMF raporunda, ABD'nin son dönemde açıklanan veya açıklanması beklenen gümrük tarifeleri ve bunlara yönelik misillemelere de değinildi.

Ticaret alanındaki gerilimi artıran ve uzun sürme olasılığı bulunan bu adımların ciddi sonuçları olabileceğine işaret edilen raporda, "Bu aksiyonlar, hem kaynak dağılıma yönelik direkt etkileri, hem belirsizliği artırması ve yatırımları azaltması dolayısıyla toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli büyüme beklentilerini baskılayabilir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın büyüme beklentileri indirildi

IMF, bugün yayımladığı DEG raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminlerini de açıkladı.

Buna göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerinde sabit bırakıldı.

Avro Bölgesi'ne ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye ve 2019 için yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi.

Avro Bölgesi'ne yönelik aşağı yönlü revizyonda Almanya, Fransa ve İtalya'nın büyüme tahminlerinin düşürülmesi etkili oldu.

IMF ekonomistleri, Almanya'ya yönelik 2018 beklentisini 0,3 puan düşürerek yüzde 2,2'ye indirdi. Ülke için öngörülen 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2'den 2,1'e yükseltildi.

Fransa'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,8 ve gelecek yıl için yüzde 1,7 olarak belirlendi. Bu oranlar, nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Raporda, İtalyan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,5 yerine yüzde 1,2 ve gelecek yıl yüzde 1,1 yerine yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

IMF, İspanya'ya yönelik 2018-2019 büyüme projeksiyonlarını ise değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde tuttu.

Avro Bölgesi'ne dahil olmayan İngiltere de bu yılki büyüme tahmini aşağı çekilen ülkeler arasında yer aldı. Raporda, İngiltere'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e çekildi. Ülkenin 2019 yılına yönelik beklentisi ise yüzde 1,5'te bırakıldı.

Japonya'nın büyüme tahminleri ise yüzde 1,0 ve 0,9 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 3 ay önce yayımlanan raporda yüzde 1,2 ve 0,9 seviyesindeydi.

Gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri, bu revizyonlar çerçevesinde 2018 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e indirilirken, 2019 için yüzde 2,2'de bırakıldı.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler

Gelişmekte olan ülkeler arasında ise Çin, Rusya ve Güney Afrika'nın büyüme tahminlerinde revizyona gidilmedi.

Buna göre, Çin'in bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 6,4 büyümesi bekleniyor. Rusya'ya yönelik beklentiler ise 2018 için yüzde 1,7 ve 2019 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. IMF ekonomistleri, Güney Afrika'ya ilişkin beklentileri ise yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 düzeyinde tuttu.

"Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor"

IMF'nin raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere ise "Yükselen ve Gelişen Ekonomilerde Finansal Şartlar" başlığı altında yer verildi.

Arjantin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Türkiye merkez bankalarının faiz artırdığına dikkat çekilen raporda, birçok gelişen ülkede hisse senetlerinin değer kaybettiği vurgulandı.

Finansal şartların Türkiye gibi dış açığı yüksek ülkelerde sıkılaşmaya devam ettiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Nisan ayında yayımlanan raporda, Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4'e ve 2019 büyüme beklentisi yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

Gülbin Yıldırım
Anadolu Ajansı
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