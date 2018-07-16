Uçamayan yavru leyleği mağazasında misafir etti

Ardahan Valiliği hizmet binası karşısındaki mağazanın önünde bir leylek fark edildi. Vatandaşlar uçamayan leyleği, veteriner hekime götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede leyleğin yaralı olmadığı anlaşıldı.

Bir süre mağazada dolaşan ve "misafir" edilen yavru leylek, görenlerin ilgi odağı oldu. Ardahan 1 No'lu Sağlık Merkezi üstündeki yuvadan düştüğü tespit edilen leylek daha sonra Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alındı.

Leyleği bulan Yusuf Ciritçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çalıştığım mağazanın önünde leyleği gördüm. Yaralı olduğunu tahmin ederek hemen veterinere götürdük. Veteriner yaralı olmadığını, korkmuş ya da yuvadan düşmüş olabileceğini söyledi." diye konuştu.