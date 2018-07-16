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Erdek'te 10 hektar zeytinlik yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında 10 hektar zeytinlik yandı
16 Temmuz 2018 18:57
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Erdek'te 10 hektar zeytinlik yandı

Bugün saat 15.00 sıralarında, Erdek'e bağlı Narlı köyü Rize Burnu mevkiindeki zeytinlikte yangın çıktı.

Nedeni belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile alevlere müdahale edildi.

Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekince helikpoter desteği istendi.

Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

10 hektar zeytinliğin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Doğan Haber Ajansı
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