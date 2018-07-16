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Konya'da traktör devrildi: 2 ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı ismi taşıyan dede ve torunu hayatını kaybetti.
Harun Kaya (55) idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, Düğer Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Harun Kaya ile traktördeki kendisiyle aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torunu yaralandı.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Kaya ve torunu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dede ve torunun cesetleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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