Akın akın geliyorlar

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan Türkler, Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, hareketli günler yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler akın akın geliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 10 pasaport peronunda 23 bilgisayar sistemi ile araç tescil işlemleri aktif olarak yapılmaya devam ediyor.

24 saatte 7 bin 66 araç

Kapıkule'de 16 Temmuz 2017 Pazartesi günü an itibariyle 24 saatlik zaman diliminde 7 bin 66 aracın yurda giriş işlemi, 36 bin yolcunun da pasaport işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığının ortak çalışmaları sonucunda, sistem entegrasyonun iyileştirilmesi sonucunda saatte bin 500 yolcunun pasaport işlemleri ve 350 aracın gümrük işlemlerinin gerçekleştirilebildiği belirtildi.

15 Ağustos'a kadar 100 bin araç bekleniyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşlar ise anavatana gelmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Fransa'da yaşayan Turgay Gündüz, "Yaşadığım ülkeden buraya gelene kadar sınır kapılarında, yollarda yaklaşık 20 saat bekleme sürem oldu. Almanya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, toplam sadece 20 saatim yollarda beklemekle geçti. Muhtemelen 1 saatte Kapıkule'de bekleyip ülkemize gireceğiz" dedi.